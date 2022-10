Scontro tra auto e scooter ad Arzachena, centauro in ospedale

Un trentenne è finito in ospedale dopo uno scontro tra il suo scooter e un’auto ad Arzachena. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo il centralissimo viale Costa Smeralda. Gli agenti della Polizia locale stanno cercando di ricostruire la dinamica e le responsabilità. L’impatto tra lo scooter e l’auto è stato violento e il trentenne è volato per terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco mentre i volontari del 118 hanno preso in carico il ferito, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Olbia.