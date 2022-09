Arzachena punta sul tennis, campo pronto per tornei internazionali

L’intervento del Comune di Arzachena.

Nuova vita per il campo da tennis di Arzachena. L’amministrazione ha messo in atto alcuni interventi di riqualificazione, come la sostituzione dei punti luce.

Sono a led le nuove lampade installate nel soffitto del campo, per garantire un risparmio di energia ma anche per innalzare la qualità del servizio, in modo che in futuro il campo di Arzachena possa ospitare tornei di livello nazionale e internazionale. Un intervento di manutenzione, costato al Comune 51mila euro, necessario, in quanto richiesto dal Coni, per organizzare attività agonistica di livello 3.