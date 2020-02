Il programma.

Domenica 23 e martedì 25 febbraio sono in calendario le prime sfilate dei carri allegorici previste nel programma Carnevale Arzachenese 2020.

Il percorso nel centro urbano di Arzachena è stato riadattato per motivi logistici. La partenza è prevista alle 14 e 30 da via Paolo Dettori – angolo viale Costa Smeralda con arrivo al parcheggio della palestra comunale in località Corracilvuna. Qui si terrà la festa del dopo sfilata.

L’area della manifestazione e il percorso sono delimitati ed è possibile accedere solo da varchi presidiati da personale autorizzato (in rosso sulla mappa).

I varchi sono 9 e sono ubicati in: via G. Pascoli, via San Pietro, via Aldo Moro, via Quasimodo, via Amendola, via del Riposo, via Nievo, via Guicciardini e via G. Filigheddu.

I divieti.

E’ vietato l’uso di lattine, bottiglie in vetro, oggetti in plastica monouso (compresi palloncini, coriandoli e stelle filanti in plastica) lungo tutto il percorso e nelle aree dedicate alla manifestazione;

E’ vietato sostare e transitare nell’area dedicata al passaggio dei carri allegorici.

Queste indicazioni sono previste dalle ordinanze sindacali e dal piano di sicurezza dell’evento.

Il Carnevale Arzachenese è organizzato dal comitato Chissi di Lu Carrasciali ed è finanziato e promosso dal Comune di Arzachena.

