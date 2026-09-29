Arzachena, la biblioteca festeggia i nonni con uno spazio dedicato

Lo spazio dedicato alla festa dei nonni alla biblioteca comunale di Arzachena.

La biblioteca comunale Manlio Brigaglia di Arzachena si prepara a celebrare la ricorrenza del 2 ottobre con l’allestimento di uno spazio interamente incentrato sul legame intergenerazionale. In occasione della Festa dei Nonni, il personale della struttura ha predisposto una selezione curata di volumi e proposte di lettura finalizzate a sottolineare il valore della condivisione e dell’affetto tra nonni e nipoti.

Il progetto.

L’iniziativa culturale mira a offrire alle famiglie del territorio un’occasione di approfondimento e di scoperta attraverso i libri già disponibili sugli scaffali dedicati. La cittadinanza è invitata a frequentare la biblioteca per prendere visione dei titoli scelti per la ricorrenza e per usufruire del patrimonio librario messo a disposizione.

Gli orari.

La sede della biblioteca comunale Manlio Brigaglia è ubicata in Via Raimondo Chiodino ad Arzachena ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, osservando l’orario mattutino dalle 9:00 alle 13:00 e l’orario pomeridiano dalle 15:00 alle 18:00, mentre il sabato e la domenica il servizio rimane chiuso. Per qualsiasi richiesta di chiarimento o per ottenere ulteriori dettagli sui testi disponibili è possibile contattare telefonicamente il numero +39 0789 849492 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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