Arzachena, la biblioteca festeggia i nonni con uno spazio dedicato

29 Settembre 2026

di Pietro Paolo Lobrano

Lo spazio dedicato alla festa dei nonni alla biblioteca comunale di Arzachena.

La biblioteca comunale Manlio Brigaglia di Arzachena si prepara a celebrare la ricorrenza del 2 ottobre con l’allestimento di uno spazio interamente incentrato sul legame intergenerazionale. In occasione della Festa dei Nonni, il personale della struttura ha predisposto una selezione curata di volumi e proposte di lettura finalizzate a sottolineare il valore della condivisione e dell’affetto tra nonni e nipoti.

Il progetto.

L’iniziativa culturale mira a offrire alle famiglie del territorio un’occasione di approfondimento e di scoperta attraverso i libri già disponibili sugli scaffali dedicati. La cittadinanza è invitata a frequentare la biblioteca per prendere visione dei titoli scelti per la ricorrenza e per usufruire del patrimonio librario messo a disposizione.

Gli orari.

La sede della biblioteca comunale Manlio Brigaglia è ubicata in Via Raimondo Chiodino ad Arzachena ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, osservando l’orario mattutino dalle 9:00 alle 13:00 e l’orario pomeridiano dalle 15:00 alle 18:00, mentre il sabato e la domenica il servizio rimane chiuso. Per qualsiasi richiesta di chiarimento o per ottenere ulteriori dettagli sui testi disponibili è possibile contattare telefonicamente il numero +39 0789 849492 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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