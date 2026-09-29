Travolto in un incrocio di Olbia, un pedone finisce in ospedale

Incidente a Olbia, pedone in ospedale
Un’auto lo ha colpito mentre stava attraversando alla fine di via Battisti, pedone finisce in ospedale a Olbia. Il mezzo stava percorrendo la strada e, arrivato all‘incrocio con via Roma, stava imboccando quest’ultima. L’impatto è stato abbastanza brusco ed è stato necessario il trasferimento al Pronto soccorso con assegnato codice giallo.
Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia. Sono loro impegnati a effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Mentre sono stati soccorritori del 118 a occuparsi del trasporto all’ospedale di Olbia.