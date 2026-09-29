Successo a San Teodoro per il raduno Gaddhura Kustom Day

L’evento Gaddhura Kustom Day a San Teodoro.

Domenica 27 settembre si è svolto a San Teodoro il Gaddhura Kustom Day. Il raduno motociclistico, organizzato da Albert.one e dalla Gallura Custom HD a.s.d., con il patrocinio del Comune e inserito nella programmazione degli eventi 2026, ha avuto un grande successo.

L’evento.

La giornata, riservata a moto Harley, Custom, Special e Café Racer, è iniziata con le iscrizioni e la consegna dei gadget presso la sede della Gallura Custom, seguite da un abbondante aperitivo di mare e di terra. Successivamente, i partecipanti sono partiti per un tour panoramico lungo il litorale, facendo tappa per un secondo aperitivo al Revolution Café di Agrustos, prima di raggiungere il centro del paese per il pranzo convenzionato presso il ristorante “Da Fabio”.

Le premiazioni.

Durante l’evento sono stati consegnati diversi premi e riconoscimenti. Al gruppo SS195 di Sarroch capitanato da Giacomo Bonomo per la provenienza sarda più distante, a Sergio e Gian Filippo giunti da Cuneo come bikers arrivati da più lontano, a Caterina della Cambusa come Donna Biker, a Giancarlo detto “l’Etrusco” come biker più anziano e infine a Christian per la moto custom più originale grazie al suo Trike. È stato un piccolo ma grande evento che ha riunito circa cinquanta partecipanti tra belle moto, amicizia e tanto Rock’n’Roll.

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