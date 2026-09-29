Meteo Olbia 30 settembre, nuvole in aumento ma senza pioggia

Temperature stabili e cielo più coperto in Gallura

Il meteo Olbia del 30 settembre porta un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni previste. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature resteranno miti per il periodo. A Olbia sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima. A Tempio Pausania si passerà da 12 a 26 gradi. Nell’interno, a Ozieri, la massima arriverà invece a 30 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre in Gallura

La zona 61 del Nord-Est della Sardegna vedrà il passaggio di nubi medio-alte. La nuvolosità aumenterà dalla notte e resterà presente anche nelle ore centrali. Il bollettino generale ARPAS non indica precipitazioni per la Gallura. I venti saranno deboli da sud-est sul settore meridionale e a regime di brezza altrove. Il mare resterà poco mosso lungo le coste galluresi, con onde contenute.

Per la Gallura non si profila quindi una giornata di maltempo. Il cambiamento sarà soprattutto visibile nel cielo, con meno spazio per il sole rispetto all’inizio della settimana. La tendenza successiva resta abbastanza tranquilla. Giovedì e venerdì potranno però comparire addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle zone interne, dove non si escludono rovesci isolati.

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