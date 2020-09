Una bomba d’acqua su Arzachena.

Pomeriggio da dimenticare per gli abitanti di Arzachena. Una bomba d’acqua, nella tarda mattinata, ha messo in ginocchio il paese e la periferia. In particolare Cannigione e Porto Cervo.

Grande lavoro per i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare gli scantinati allagati. Numerose, inoltre, le verifiche statiche a causa delle infiltrazioni nelle case. Sott’acqua anche la via principale.

