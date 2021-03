La campagna di vaccinazione ad Arzachena.

E’ partita questa mattina la campagna di vaccinazione ad Arzachena per gli anziani nati fino al 31 dicembre 1941. Finora ha aderito circa l’80% dei cittadini in elenco per questa prima fase.

“Grazie ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario, alla Protezione civile e ai Barracelli che sono al servizio della comunità per questo importante traguardo nella lotta contro il Covid”, commenta il sindaco Roberto Ragnedda.

Per chi è impossibilitato a recarsi al centro allestito dal Comune verrà vaccinato a casa dal proprio medico di base. Il programma delle vaccinazioni proseguirà anche domani mercoledì 17 marzo 2021: dalle 9 alle 11 cognomi dalla L alla O, dalle 11 e 15 alle 13 e 15 cognomi dalla P alla R e dalle 14 alle 16 cognomi dalla S alla Z. Nei primi giorni di aprile è fissato l’appuntamento per la somministrazione della seconda dose.

