Indagato un uomo di Tempio appartenente a cellula neonazista.

C’è anche un uomo residente a Tempio Pausania tra gli indagati dalla Procura di Sassari con l’accusa di appartenere ad un gruppo neonazista che si occupava di diffondere messaggi antisemiti.

Dagli approfondimenti condotti dalla polizia di Stato su un account Vkontatke aperto, in uso al promotore del gruppo, è emerso che l’uomo fosse impegnato, insieme ad altri residenti a Sassari, in una costante e pervicace opera di diffusione di messaggi apologetici della figura di Adolf Hitler e di stampo marcatamente antisemita.

Numerosi gli incitamenti alla violenza nei confronti degli ebrei nonché veri e propri elenchi di cognomi di origine ebraica “in modo da poterli facilmente individuare” e l’indicazione di caratteristiche somatiche e antropologiche asseritamente denotanti l’appartenenza alla “razza ebraica”. Non sono mancate, in tale ambito, approcci negazionisti dell’Olocausto.

