Arzachena contro la violenza sulle donne, l’installazione in piazza

Il no di Arzachena alla violenza sulle donne.

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per la lotta alla violenza sulle donne, il Comune di Arzachena rinnova il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, coinvolgendo attivamente la cittadinanza.

Dopo aver toccato i temi cruciali in spazi come il teatro e la biblioteca, un contributo significativo arriva dallo Spazio adolescenti “Come me nessuno mai“. I giovani del progetto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, hanno inaugurato un’installazione temporanea nel cuore della città, in piazza Risorgimento. L’opera è un potente richiamo visivo e un monito per la comunità.

L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Servizi Sociali e Protezione civile, Alessandro Careddu, che sottolinea l’importanza di un fronte comune contro questo fenomeno.

L’installazione in piazza non è solo un simbolo, ma un invito a riflettere e a prendere posizione. Il coinvolgimento diretto dei giovani dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai” dimostra che la battaglia contro la violenza parte dalla nuova generazione e dalla consapevolezza.

Le coordinatrici del progetto, Micaela Pisciottu e Silvia Deiana della Cooperativa sociale La Rosa di Gerico, sono state ringraziate per il loro prezioso lavoro nella realizzazione di questa significativa mobilitazione giovanile.

Il Comune e gli organizzatori invitano tutti i cittadini e i visitatori a recarsi in piazza Risorgimento, scattare una foto all’installazione e condividerla sui propri profili social come segno concreto di solidarietà e supporto alla causa. Un gesto semplice ma potente per amplificare il messaggio che a Arzachena la violenza contro le donne non ha spazio.

