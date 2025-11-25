Un nuovo marchio ambientale per le attività sostenibili di Tavolara

Il marchio ambientale a Tavolara.

L’Amp di Tavolara-Punta Coda Cavallo ha introdotto ufficialmente un marchio di qualità ambientale, sancito dalla Rete dei parchi e delle aree protette, con l’approvazione del relativo regolamento da parte dell’assemblea consortile. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso attività compatibili con la tutela ambientale, riconoscendo prodotti, servizi e operatori che contribuiscono al miglioramento della qualità ecologica. Il marchio collettivo, disciplinato dalle stesse norme dei marchi nazionali, conferisce al titolare un diritto unitario valido su tutto il territorio italiano.

Secondo il regolamento, il marchio può essere assegnato ad attività che spaziano dal commercio di prodotti agroalimentari e artigianali ai servizi turistici, ricettivi e nautici, purché rispettino criteri ambientali rigorosi. Tra i principi guida figurano la tutela della biodiversità, la protezione dei fondali e delle specie protette, come le praterie di posidonia, l’adozione di tecniche a basso impatto ambientale e la partecipazione a iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale.

L’Amp sottolinea come strumenti simili favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio, premiando le buone pratiche e offrendo un valore aggiunto agli operatori virtuosi. Tra le esperienze virtuose già in corso figura Tavolaralab, progetto di citizen science che coinvolge cittadini, subacquei e volontari nel monitoraggio della posidonia, nella riduzione dell’inquinamento e nella promozione di comportamenti sostenibili lungo le coste.

