Distretto Rurale della Gallura, Arzachena nel direttivo con Mario Russu

Il direttivo del Distretto Rurale della Gallura.

Sul sito del Comune di Arzachena e sul sito dell’Unione Comuni Alta Gallura è disponibile il nuovo modulo di adesione al Distretto rurale Gallura. Il delegato al Commercio e Attività Produttive, Mario Russu, eletto tra i quattro membri di parte pubblica del direttivo, rilancia l’opportunità per le aziende agricole locali.

“L’Amministrazione comunale di Arzachena crede fermamente nella missione del Distretto rurale Gallura per la crescita delle aziende agricole, di cui abbiamo già esempi di eccellenza nel nostro territorio – spiega Mario Russu, delegato alle Attività Produttive e al Commercio del Comune -. Per cogliere le opportunità di sviluppo che il mercato e l’Europa offrono, però, è necessario fare squadra. Chi ancora non ha aderito può farlo adesso e prendere parte a questo importante progetto. Le esigenze di Arzachena saranno riportate constantemente ai vertici del Distretto”.

Il consiglio di amministrazione del Distretto rurale Gallura è formato da 11 membri. Per i prossimi 3 anni ne faranno parte:

i rappresentanti di Enti Pubblici Fabio Albieri, Angelo Sini, Antonello Idili e Mario Russu;

i rappresentanti di aziende/consorzi privati Luciano Sini, Antonio Giuseppe Mellino, Mino Orritos, Salvatore Mura, Gianni Fresu, Simone Sanna e Agostino Pirredda.

Sul sito del Comune di Arzachena è possibile scaricare il nuovo modulo con le istruzioni per l’invio.