Batteri nelle acque di Arzachena, divieto di balneazione al Pevero

Mercoledì 17 il prelievo e oggi il verdetto con ordinanza del sindaco di Arzachena: ci sono batteri in mare al Pevero. La comunicazione dell’Arpas ha fatto scattare le contromisure: divieto temporaneo di balneazione in quasi un chilometro di costa. Dai prelievi fatti in località Golfo Pero – Muntiggiu è emersa la presenza di “escherichia coli” ed “enterococchi intestinali“. Le condizioni climatiche di questi giorni possono aver contribuito a creare questa situazione, che sarà comunque passeggera.

Un fenomeno identico si era registrato l’anno scorso. In quel caso l’ordinanza col divieto di balneazione arrivò il 24 maggio. Due giorni dopo, per fortuna, un secondo atto del sindaco dava di nuovo il via libera.

