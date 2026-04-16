Divieto di balneazione tra Portisco e Petra Ruja: l’ordinanza a Olbia

Divieto balneazione nella spiaggia tra Portisco e Petra Ruja.

A seguito delle analisi effettuate da ARPAS Sardegna, è stato rilevato il superamento di alcuni parametri nel tratto di litorale “La Cannita”, tra Portisco e Petra Ruja. Per tutelare la salute pubblica, il sindaco Settimo Nizzi ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa interessato, lungo 2.370 metri, fino al ripristino delle condizioni di normalità che sarà certificato da nuovi campionamenti.

Le dichiarazioni di Nizzi.

«La tutela della salute dei cittadini e dei visitatori è la nostra priorità. – afferma Settimo Nizzi – Abbiamo adottato immediatamente tutte le misure necessarie, in attesa dei nuovi riscontri analitici. Confidiamo in un rapido rientro dei parametri nella norma e informeremo tempestivamente la popolazione sull’evoluzione della situazione».

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