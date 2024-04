Incidente all’uscita di Olbia, un’automobilista in ospedale

Incidente verso le 14.30 all’uscita di Olbia, dopo lo scontro tra due auto un’automobilista è finita in ospedale. È stato probabilmente il mancato rispetto di una precedenza il motivo dello scontro all’incrocio tra via De Nicola e via Nervi, allo svincolo per la Circonvallazione di Olbia.

Due le auto coinvolte, ma ad avere la peggio è stata la conducente di uno dei due mezzi. È intervenuto il personale del 118 e si è occupato di trasportarla in ospedale con l’ambulanza. Per gestire la circolazione e ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Olbia. I vigili del fuoco si sono occupati dei veicoli coinvolti e della messa in sicurezza di quel tratto di strada.

