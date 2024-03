Arzachena sul tetto del mondo, Pirina in cima all’Aconcagua a 6.971 metri

Il record dello scalatore Ivan Pirina accolto dal sindaco di Arzachena.

Uno scalatore di Arzachena raggiunge la cima dell’Aconcagua, montagna dell’Argentina. Un record per la cittadina della Gallura, battuto da Ivan Pirina, dopo ben 16 giorni di scalata e 9 ore e mezza di arrampicata. Per questo motivo l’amministrazione comunale lo ha accolto per consegnargli un riconoscimento.

Ad accogliere Pirina, Roberto Ragnedda, insieme alla delegata allo Sport Nicoletta Orecchioni e all’assessore al Turismo Claudia Giagoni. Lo scalatore è appena tornato dalla sua avventura in una delle montagne più alte del mondo. La sua cima, infatti, è dopo l’Everest, è la seconda montagna della Terra per prominenza. ”Le nostre più vive congratulazioni a Ivan per l’impresa sportiva portata a termine sulla montagna dell’Aconcagua”, ha dichiarato l’amministrazione comunale, consegnando un riconoscimento allo scalatore.

