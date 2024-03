Il parco di Olbia diventerà più grande, arrivano fondi dalla Regione

L’area del parco di Olbia Fausto Noce sarà più grande.

Olbia avrà un polmone verde più grande perché il parco sarà ampliato. Il progetto era già stato annunciato precedentemente dal Comune e i lavori per realizzare la strada dietro il parco della Forestale vanno spediti, per sostituire la strada che separa le due aree verdi.

Nell’ultimo Consiglio comunale è stato annunciato che dalla Regione sono arrivati finanziamenti per ampliare il parco Fausto Noce e realizzare infrastrutture nella zona di via Veronese. “Vorrei un attimo dare evidenza a ciò che ha già anticipato l’assessore Fiorentino – ha detto il consigliere Nino Sanciu -, in modo particolare sui trasferimenti regionali di un milione per via Galvani, 980mila euro e 500mila euro per quanto riguarda interventi per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico. Su via Galvani abbiamo importanti risorse di un milione. Proseguono i lavori con miglioramento anche della viabilità, anche pedonale. Questo intervento prevede, oltre la messa in sicurezza della città, anche la realizzazione di marciapiedi larghi e piste ciclabili. Si procede alla valorizzazione della città oltre che le aree verdi, in quanto verrà allargata e incrementata l’area del parco Fausto Noce”.

