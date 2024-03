Piovono Ori e Argenti per i ragazzi della Muay Thai di La Maddalena

Gli atleti della muay thai vincono a Maracalagonis.

Gli atleti della Muay Thai di La Maddalena, guidati dal Maestro Danova, e dal suo secondo istruttore, Aresu Raffaele, tornano a casa con 3 medaglie d’oro e una di argento dall’evento WBC Muay Thai tenutosi lo scorso sabato a Maracalagonis che ha ospitato 240 atleti.

Da inizio anno i fighters maddalenini hanno portato sull’isola ben 6 medaglie d’oro e 4 medaglie d’argento. “Sono particolarmente soddisfatto di questi risultati – afferma il maestro Danova – queste medaglie sono il riconoscimento di un duro lavoro e dei tanti sacrifici fatti. Non posso che essere orgoglioso di tutti i miei ragazzi e del gruppo che abbiamo creato. In questo sport non si insegna solo a lottare, ma si insegnano valori come la disciplina, il rispetto e lo spirito di sacrificio. Insegniamo ai ragazzi a porsi degli obbiettivi e gli diamo gli strumenti per raggiungerli, non c’è solo autodifesa, ma una attività completa che permette di coordinare e conoscere al meglio il proprio corpo e la propria mente, con tutti i benefici che ne conseguono.”

Grazie a queste vittorie la scuola orsa maggiore ASD si conferma come punto di riferimento per le arti marziali sportive nel nord Sardegna e come realtà in crescita. Negli ultimi 4 anni la scuola ha aggiunto al suo Palmares un secondo e un terzo posto alle nazionali di Sanda a Roma nel 2021, due secondi posti alle regionali WBC in Sardegna, 14 primi posti e 14 secondi posti nelle discipline K1 e Muay Thai.

Inoltre nell’ultimo mese la scuola ha promosso e organizzato uno stage con il Kru Itthipol Akkasrivorn , portando per la prima volta a La Maddalena un 5 volte campione mondiale di Muay Thai con 180 match da pro alle spalle, terzo nel ranking del Lumpinee Stadium (il più prestigioso palcoscenico della Muay Thai al mondo).

“Siamo sul percorso giusto – afferma il presidente Laura Sanna – attualmente stiamo lavorando a vari progetti futuri che non posso ancora svelarvi. Sono fiera di tutti i ragazzi e dello spirito di coesione che si è creato all’interno della palestra. Penso che questa sia la nostra vera forza. È come se fossimo una grande famiglia allargata dove tutti ci sosteniamo a vicenda. Adesso siamo tutti concentrati e abbiamo un occhio puntato alle prossime regionali WBC che si terranno quest’estate.”

Soddisfatto anche il sindaco Fabio Lai: “abbiamo sempre pensato che lo sport sia anche un bellissimo modo per esportare il buon nome della nostra Città, questo medagliere dimostra quanto sacrificio e passione ci abbiamo messo questi ragazzi, un risultato importante che rende orgogliosi tutti”.

