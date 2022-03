Il ricordo del professor Fresi.

Arzachena piange Carmine Fresi, professore di lettere delle scuole medie cittadine. Il professore sessantunenne era un grande uomo di cultura e molto amato da studenti e colleghi. Originario di San Pantaleo, era cresciuto e aveva studiato a Cagliari dove aveva anche costruito la sua famiglia, per poi tornare nell’amata costa gallurese dove risiedeva e insegnava.

Un passato da chitarrista con i Dorian Gray, la sua rock band cagliaritana con un due esibizioni a Pechino in Cina nel 1992 e la partecipazione al Roxy Bar di Red Ronnie nel 1993. Una passione, quella per la musica che ha coltivato per tutta la vita, amando ogni genere musicale. Persona schietta e sincera, amava stare in mezzo ai giovani ed è sempre stato un insegnante comprensivo con i suoi studenti, cercando sempre di aiutare tutti. Il professor Fresi è stato trovato morto nella sua casa e lascia due figli, i suoi alunni e le tante persone care che lo salutano commosse.