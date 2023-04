Mercato serale estivo nel centro di Arzachena, la novità del 2023

Il mercato per animare il centro storico sarà ogni giovedì sera.

Per tutta l’estate, ogni giovedì, il centro storico di Arzachena sarà animato da un mercato serale con espositori selezionati che possano completare l’offerta commerciale presente e rivitalizzare il quartiere in estate anche con eventi collaterali.

Il Comune ha pubblicato un bando con cui vuole affidare l’intera organizzazione a una azienda o associazione capace di allestire e curare ogni aspetto dell’appuntamento. L’iniziativa, in via sperimentale, è promossa dall’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni. Antiquariato, arte contemporanea e sacra, artigianato e oggettistica, editoria, stampa, grafica, fumetti, filatelia e numismatica, opere dell’ingegno, oggetti da collezionismo e prodotti locali. Queste sono le tante tipologie di merci che il giovedì sera, dalle ore 19 alle ore 24, dal 15 giugno al 14 settembre 2023, sarà possibile ammirare tra via Ruzittu, piazza Risorgimento e corso Garibaldi.

“La mostra mercato si svolgerà nel centro storico in via sperimentale per la prossima estate e sarà riproposta negli anni successivi se riscuoterà l’apprezzamento di visitatori, residenti e commercianti – spiega l’assessora Claudia Giagoni -. Non è un mistero che, nell’ultimi vent’anni, il centro storico abbia subito un impoverimento in termini di varietà di attività commerciali e di flusso di visitatori. Da qui, l’amministrazione comunale è partita per scrivere un piano piano strategico con cui invertire la tendenza. Oltre ai lavori di riqualificazione strutturale in corso, ai nuovi arredi in arrivo, all’acquisto di vecchi immobili da ristrutturare, ora vogliamo intervenire con un’iniziativa di carattere commerciale, che funga da volano per le attività imprenditoriali che resistono da tempo, sfidando i cambiamenti che hanno rivoluzionato l’esperienza di acquisto dei consumatori. Il mercato serale può dare nuova linfa alle attività esistenti e, oltretutto, stimolare arzachenesi e turisti a trascorrere, come avveniva un tempo, una bella serata all’aria aperta a passeggio nel vecchio quartiere”.

