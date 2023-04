Il duo Pio e Amedeo saranno a Cagliari.

Dopo il successo travolgente della seconda edizione di ”Felicissima Sera”, trasmesso in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo tornano in teatro. Il tour parte a ottobre in diverse parti d’Italia, tra cui una tappa anche in Sardegna.

Il duo comico farà tappa anche nell’Isola, precisamente a Cagliari, con il nuovo spettacolo “Felicissimo Show”. Pio e Amedeo si esibiranno il 25 novembre 2023 in fiera, presso Opera Music Forum. I biglietti dello spettacolo sono disponibili da venerdì 14 aprile 2023 presso il sito https://www.operamusicforum.it o nei punti autorizzati Box Office.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui