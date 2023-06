Il mercato serale nel centro storico di Arzachena.

Giovedì 29 giugno Arzachena inaugura il suo mercato serale come appuntamento fisso settimanale in agenda per tutta l’estate, fino al 14 settembre 2023. L’organizzazione è a cura dell’Ana – Associazione Nazionale Ambulanti coordinata dal presidente regionale Pietro Giordo, che ha risposto al bando pubblicato dal Comune di Arzachena lo scorso aprile. Artigianato, opere dell’ingegno e prodotti tipici saranno in esposizione dalle ore 20. L’iniziativa è promossa dall’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

“Il mercato serale coinvolge espositori selezionati per arricchire con prodotti originali e alternativi l’offerta commerciale presente e rivitalizzare il quartiere anche con eventi collaterali – spiega Claudia Giagoni, assessore al Turismo e al Commercio -. Si tratta di un progetto sperimentale nell’ambito delle tante iniziative studiate per la riqualificazione del centro storico. Sarà una sorta di test, che ci consentirà anche di coinvolgere sempre più venditori da alternare nei mesi di luglio e agosto ed, eventualmente, la prossima estate. Se riscuoterà successo tra visitatori e commercianti, l’iniziativa verrà riproposta negli anni successivi per farne un appuntamento consolidato ad Arzachena. Il mercato serale può dare nuova linfa alle attività esistenti e, oltretutto, stimolare arzachenesi e turisti a trascorrere una bella serata all’aria aperta a passeggio nel vecchio quartiere come avveniva un tempo”.

L’Ana – Associazione Nazionale Ambulanti si occuperà dell’allestimento del mercato e dell’organizzazione di piccoli spettacoli con artisti di strada. Sono già coinvolte oltre 20 attività a cui sono state assegnate le postazioni tra via Ruzittu, piazza Risorgimento e corso Garibaldi secondo il regolamento regionale e il piano di sicurezza.

