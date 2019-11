La mostra organizzata ad Arzachena.

È volto al termine la realizzazione del progetto “Alzachinesi” di Davide Siddi. Il pittore cagliaritano ha incontrato e coinvolto tutti gli abitanti di Arzachena e ne ha scelto 100 di tutte le età e le estrazioni sociali. Di ciascuno ne ha realizzato il ritratto.

“Alzachinesi è un processo di arte partecipata, con l’obiettivo di creare un ritratto collettivo in cui tutta la comunità possa riconoscersi e parallelamente innescare una riflessione sul concetto di identità – afferma il pittore Siddi – L’idea di realizzare un progetto simile mi è venuta alcuni anni fa, è lentamente maturata prendendo forma”.

Il Comune ha messo a disposizione dell’artista uno studio, una rete

di contatti che gli hanno permesso di coinvolgere i cittadini. “Il lavoro si è svolto in diverse fasi: prima di tutto ho lavorato per far conoscere alla comunità il progetto. Ho quindi coinvolto i cittadini fermandomi a chiacchierare con loro nelle piazze, nei bar e nei luoghi di ritrovo – continua il pittore Siddi -. Ho poi iniziato a realizzare i primi ritratti lavorando da fotografie oppure dal vero”.

La conclusione vera e propria del progetto sarà a dicembre. Nel museo tutte le opere verranno esposte in una grande mostra e raccolte in un catalogo.

