Calcio, l’Olbia pareggia in trasferta a Gubbio

Pareggio con una rete per parte.

All’Olbia non basta la decima rete in campionato di Daniele Ragatzu – la numero 59 in maglia bianca – per il ritorno alla vittoria.

Il primo tempo, giocato su ritmi sostenuti da entrambe le squadre, vede il Gubbio attaccare energicamente e l’Olbia rispondere con ordine e tranquillità. I padroni di casa collezionano corner e conclusioni velleitarie, ma il primo vero brivido della gara lo provoca Ragatzu che all’11’ controlla in area, si libera bene per il tiro ma trova l’opposizione di un difensore. Al 19′ si vedono anche i rossoblù. Malaccari calcia forte dal limite, Ciocci vola deviando in angolo. Scoccata la mezz’ora di gioco, la rottura dell’equilibrio è questione di centimetri. Prima Sarao manca di un niente la deviazione in area su una palla verticale, poi al 32′ Udoh apre per Pinna, che dalla sinistra rimette al centro al volo verso Lella che, in spaccata, tocca mandando la palla al fil di palo. I minuti finali della prima frazione scorrono senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa le due squadre dimostrano di non aver perso mordente. Al 52′ Pinna ha tutto il tempo per preparare il tiro dal limite, ma non riesce ad angolare. Un minuto dopo, Ragatzu timbra il gol dell’ex. Colpo di spalla per Biancu che lavora un pallone sporco nello stretto e trova il corridoio giusto per mandare la palla in aerea, dove l’attaccante riceve, controlla e incrocia con il destro non lasciando scampo a Ghidotti. La reazione degli umbri è immediata e al 59′ Arena innesca una triangolazione con Mangni che manda fuori giri la disposizione dei bianchi, e Spalluto scaraventa di testa il pallone sul secondo palo trovando il gol dell’1-1. Al 61′, l’Olbia avrebbe l’opportunità di riportarsi avanti. Udoh controlla in area, salta un difensore con una finta e calcia di sinistro trovando l’opposizione di Ghidotti in uscita dai pali. Al 72′ è ancora l’Olbia ad andare vicina al gol. Ragatzu e Udoh duettano e aprono la difesa del Gubbio in area, il numero nove raggiunge il fondo e prova a restituire il pallone al centro al compagno di reparto. Redolfi ci mette la punta e Chierico, dal limite, spara alle stelle. Il Gubbio risponde con il violento destro con cui Mangni chiama Ciocci agli straordinari. I cambi non comportano un sostanziale cambio di inerzia della gara, che termina col pareggio per 1 a 1.

TABELLINO

Gubbio-Olbia 1-1 | 26ª giornata

GUBBIO: Ghidotti, Forniconi, Redolfi, Migliorini, Bonini, Sainz Maza (77′ Francofonte), Malaccari, Bulevardi (56′ Cittadino), Arena, Spalluto, Sarao (55′ Mangni). A disposizione: Meneghetti, Di Noia, Lamanna, Righetti, Tazzer. Allenatore: Vincenzo Torrente

OLBIA: Ciocci, Brignani, Pisano, Travaglini, Arboleda, Chierico (77′ Ladinetti), Lella, Pinna S., Biancu (77′ Occhioni), Ragatzu, Udoh (84′ Mancini). A disposizione: Van der Want, Sanna, Giandonato, Perseu, Belloni, Saira, Manca. Allenatore: Max Canzi

ARBITRO: Giuseppe Mucera (Palermo). Assistenti: Luca Landoni (Milano) e Giacomo Bianchi (Pistoia). Quarto ufficiale: Guido Verrocchi (Sulmona).

MARCATORI: 53′ Ragatzu, 59′ Spalluto (G)

AMMONITI: Biancu, Brignani, Redolfi (G)

NOTE: Recupero: 0′ pt, 3′ st.