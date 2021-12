I lavori nella circonvallazione di Arzachena.

Conto alla rovescia per l’inizio dei lavori del ponte nella circonvallazione di Arzachena, compromessa dalle ultime piogge. Gli attesi interventi di manutenzione cominceranno nel mese di gennaio.

“Lo scorso giugno – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Fresi – abbiamo scritto alla provincia facendo presente che quel tratto non può lasciato in carico dal comune, perché collega una strada statale a una provinciale, ed è stato fatto presente anche ai vertici Anas di fare alcuni interventi necessari. L’ufficio ha confermato che ai primi di gennaio cominceranno i lavori di ripristino, visto che il genio civile ha già dato assenso alla manutenzione”.

Per rimettere apposto quel tratto ci vogliono 1milione 800 mila euro, che prevede la realizzazione di un ponte conforme ai requisiti previsti dalla norma attuale. “Abbiamo raggiunto un accordo con la Regione e trasferiranno il milione di finanziamento su questa parte per poter avviare la procedura – spiega -. Penso che in un mesetto i lavori si possano concludere”.