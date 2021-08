Boom di prenotazioni per il Billionaire di Porto Cervo.

Al Billionaire, la celebre discoteca di Porto Cervo, non si può ballare a causa del covid, ma non si trova più un tavolo. Ha riaperto da dieci giorni con tutte le restrizioni, ma ciò non ha eclissato il successo del noto locale, che ha registrato un boom di prenotazioni.

Ad assicurare questo successo, nel celebre club dell’imprenditore Flavio Briatore, è la nuova formula “The Billionaire Experience”, che ha trasformato la discoteca in un raffinato ristorante dove gli ospiti possono godere della cena guardando uno spettacolo musicale.

Per le occasioni la pista del Billionaire si è trasformata, dunque, in un palcoscenico, diretto da Monserrat Moré, che dopo le sue esperienze con il Cirque du Soleil, Lìo e Pacha, ha riunito, per le serate nel locale di Porto Cervo, i migliori ballerini, cantanti e acrobati internazionali.

Questo è il segreto del successo estivo del noto club di Briatore, che ha realizzato un sold-out dietro l’altro nelle dieci sere estive. Gli spettacoli saranno tanti, poiché proseguiranno fino al 28 agosto, ma non sarà così facile trovare un tavolo.

