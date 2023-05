Arzachena ospiterà la presentazione del libro “Nulla nasca più per morire”

La presentazione del libro ad Arzachena.

Il professore Francesco Carbini è ospite del Comune di Arzachena venerdì 12 maggio 2023, alle 17, nell’aula consiliare in piazza Segni, per presentare il suo libro “Nulla nasca più per morire”, un approfondimento sul pensiero del filosofo Andrea Vasa, nato ad Aggius nel 1914, docente di filosofia teoretica nelle università di Cagliari, Milano e Firenze, dove morirà nel 1980.

“Con questo libro vorrei far conoscere al pubblico la figura di uno dei protagonisti del pensiero filosofico del ‘900, annoverato tra grandi nomi noti come Benedetto Croce, ma poco conosciuto nella sua terra, malgrado la famiglia abbia antiche origini galluresi – spiega l’autore Francesco Carbini -. Vasa è apprezzato e stimato dall’accademia filosofica nazionale e gli incontri pubblici che organizzo nelle cittadine della Gallura hanno l’obiettivo di rendergli omaggio e dargli il giusto rilievo come esponente della cultura sarda e nazionale”.

L’incontro è promosso dal presidente del Consiglio comunale, Mario Russu, che farà anche da moderatore agli interventi degli ospiti chiamati a dialogare con l’autore: i professori di filosofia e letteratura Andrea Muzzeddu, Gian Mario Spezzigu, Zelindo Pucci.

