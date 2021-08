Gli appuntamenti ad Arzachena.

Dopo il successo della programmazione a Santa Teresa di Gallura, dal 5 al 7 Agosto, la terza edizione del Silent Sardinia Festival darà vita a Parco Riva Azzurra, nel suggestivo lungomare di Cannigione a un ricco calendario multidisciplinare di attività.

Arzachena è una delle novità di quest’anno a conferma dell’espansione territoriale del primo festival multidisciplinare completamente “Silent” su territorio sardo e nazionale. Altra valorizzazione quella degli artisti sardi con la loro musica.

Il Festival diretto da Michele Moi, autore di colonne sonore di teatro per l’infanzia a livello europeo e musicista di origine sarda, si conferma come appuntamento ricorrente dell’estate gallurese, con un’edizione ricca di offerta culturale che coinvolgerà capillarmente il Nord-Est Sardegna con un fitto calendario di spettacoli (oltre 50 repliche, gratuite) di Musica, Kids – Teatro per Famiglie, Yoga e Meditazione. Un format culturale innovativo che vede nell’utilizzo delle wifi headphones un efficace strumento di aggregazione capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e a basso impatto ambientale.

Giovedì 5 agosto il Silent Sound.

Si parte giovedì 5 agosto con un suggestivo evento tutto dedicato allo yoga a Parco Riva Azzurra: la prima edizione di Silent Sound Yoga Night con ben 8 attività legate allo yoga, fitness e meditazione a cura delle scuole di Arzachena e coordinate da Laura Basile di Setuhara Yoga che coinvolgeranno il pubblico dal tramonto sino alle ore 23:00. A chiudere la serata Ecstatic Dance, una particolare forma di meditazione dove i partecipanti danzano liberamente e il concerto di Frank Perry. Durante la serata sono previste anche attività per ragazzi con lo spettacolo Full Metal Ginger al Porto Laconia Residence (Villaggio Tanca Manna), spettacolo di Visual Comedy adatto a tutte le eta’, prodotto ad hoc per il festival insieme a Stivalaccio Teatro.

Venerdì 6 agosto il Silent beatbox night.

Venerdì 6 agosto sara’ la serata dedicata alla Beatbox e al concerto dell’armonicista sardo Moses Concas a Parco riva Azzurra. Andranno in scena, insieme a Moses, il chitarrista spagnolo Borjas Catanesi, il direttore artistico del Festival Michele Moi al violino Elettrico e il vincitore del SilentBeatboxContest2021, il giovane talento Oristanese Daniel Marrocu!

Il concerto sarà’ diviso in 2 set della durata di 45’, uno alle 21:45, un ulteriore alle 23:15.

Per i più piccini, sempre a Parco Riva Azzurra in scena Full Metal Ginger, con due repliche, rispettivamente alle 21:30 e alle 22:45

Sabato 7 agosto il Silent kids night.

Chiuderà il Festival sabato 7 agosto la Silent Kids Night, una serata dedicata a famiglie e bambini, sempre al Parco di Riva Azzurra con gli imperdibili spettacoli Full Metal Ginger, con Anna De Franceschi, spettacolo di Visual Comedy adatto a tutte le eta’, prodotto ad hoc per il festival insieme a Stivalaccio Teatro, e Fontanella Circus Show con il giocoliere ed acrobata Alberto Fontanella,

Presso Porto Laconia (Villaggio Tanca Manna) sarà invece possibile seguire due lezioni yoga con Cocco Yoga e Setuhara Yoga.

Per gli eventi è necessario prenotarsi sul sito https://www.silentsardiniafestival.it/prenotazioni2021. Il 20% dei posti sarà sempre tenuto libero per le persone che si presenteranno direttamente la sera dell’evento, sempre nel totale rispetto delle normative anti-Covid.

