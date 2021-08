Dove soggiornano Chiara Ferragni e Fedez in Costa Smeralda.

Anche quest’anno i Ferragnez stanno trascorrendo le loro vacanze in Costa Smeralda. La coppia più discussa e amata dai social, composta dall’influencer Chiara Ferragni, il cantante Fedez e i loro figli Vittoria e Leone non si siano fatti mancare proprio niente.

Dopo essere arrivati a Olbia con un jet privato, hanno deciso di alloggiare a Porto Cervo. La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti).

I pavimenti sono tutti in marmo così come i bagni, uno di questi con la vasca in pietra. Un lusso per pochi, a giudicare dal prezzo. Si parte, infatti, dai 3500 euro a notte per affittarla.











