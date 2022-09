Le vaccinazioni obbligatorie ai bambini di Arzachena.

Entro pochi giorni nel poliambulatorio di Arzachena ripartiranno le somministrazioni dei vaccini obbligatori per i bimbi. La Asl Gallura rassicura l’utenza e fornisce alcune spiegazioni.

“Con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, c’è stata subito un’interlocuzione serrata non appena si è presentato il problema, con l’obiettivo comune di risolvere i disagi delle famiglie – afferma il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro -. Si tratta di una situazione transitoria, dovuta da un lato alle numerose attività infungibili che devono essere sostenute dal servizio di Igiene pubblica, dall’altro dall’assenza, per vari motivi, di alcune unità del personale. La concomitanza dei due fattori ha avuto, purtroppo, un importante impatto sulla popolazione, ma siamo al lavoro per far ripartire in tempi brevi le vaccinazioni obbligatorie per i bambini ad Arzachena”.

Da qui la promessa di accertamenti sul fatto che una famiglia si sarebbe recata addirittura ad Alghero nonostante la presenza del servizio di vaccinazione a Olbia, Tempio o comunque in sedi più vicine come Ozieri, Nuoro o Sassari.

“È fondamentale capire se c’è stato un errore di comunicazione verso l’esterno da parte del personale o se si è verificata, purtroppo, un’incomprensione da parte della famiglia della bambina. In ogni caso, generare inutile allarmismo non è una buona cosa: la Asl non è usa a nascondere notizie e il dialogo con gli utenti, seppur difficile, viene garantito”, conclude Marcello Acciaro.