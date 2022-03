I lavori nelle strade Arzachena.

Conclusi i lavori in viale Aldo Moro ad Arzachena e verso la fine quelli per ricostruire la Circonvallazione, danneggiata dalle scorse piogge. L’amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi per ammodernare la viabilità, uno di questi riguarda anche la strada di Surrau.

Per il cantiere di viale Aldo Moro il Comune aveva speso oltre 100mila euro di fondi, che prevedevano la realizzazione della strada che collega il paese alla zona artigianale. Ora, i lavori sono appena conclusi e tra 10 giorni finiranno anche quelli della Circonvallazione. Ma un’altra importante novità è quella del rifacimento Surrau, con un importo di quasi 184mila euro.

Si apre il cantiere per rifare la strada. “I lavori non erano partiti a causa di un cavillo burocratico con Anas – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Fresi -. Abbiamo aperto il cantiere 2 settimane fa e si concluderanno a maggio, con la realizzazione della terza corsia. Da quando ci siamo insediati nell’amministrazione comunale, abbiamo deciso che punteremo sulla viabilità della città, anziché sulle nuove opere, perché le strade avevano bisogno di interventi”.