I lavori nella strada di Arzachena.

Ad Arzachena 100mila euro per rifare la strada di via Aldo Moro, distrutta dalle piogge dello scorso autunno. I lavori per il rifacimento del tratto dal semaforo alla zona artigianale sono già partiti ieri.

Per realizzare l’intervento, che durerà due settimane, l’amministrazione comunale ha chiuso la strada al traffico pesante. I lavori riguardano la sistemazione e il consolidamento delle cunette e il rinnovo della pavimentazione nei punti danneggiati.

Il Comune ha pubblicato la segnaletica temporanea, che garantirà l’accesso alle attività commerciali della zona. L’ente ha inoltre comunicato che il cantiere sarà costantemente monitorato per assicurare il più possibile il rispetto dei tempi di fine lavori.