I lavori a Berchidda.

A Berchidda sta sorgendo un parco e un ingresso al paese totalmente rivoluzionato, con tanto verde pubblico. I lavori riguardano entrambi i lati della strada, con la realizzazione, da una parte, di un grande spartitraffico al centro della carreggiata, di una rotatoria, di un giardino dall’altra.

A dividere le corsie di ingresso e uscita dal comune una fila di alberi mediterranei. Questo permetterà di riqualificare la zona. L’importo dei lavori è di 180 mila euro e lo spartitraffico sarà largo 2,50 metri. “I lavori saranno completati entro due mesi – dichiara il sindaco Andrea Nieddu – e ci sarà anche una rotonda”.

L’altro cantiere in corso è quello della realizzazione di un parco di 5 ettari. “Sorgerà dall’altra parte della strada – dice il primo cittadino -, per un importo di 800mila euro. I lavori sono in corso, con la piantumazione di diverse essenze. A causa degli sbalzi termici, però, abbiamo un po’ tardato con la consegna dei lavori. Auspichiamo che alla fine di aprile riusciremo a completare anche questo importante intervento”.