Le Settimane gratuite della prevenzione per i residenti di Olbia e Arzachena.

Sono state circa 500 le visite di controllo rispetto alle 300 inizialmente programmate. Può considerarsi un successo e un modello vincente l’iniziativa “Le Settimane gratuite della Prevenzione”.

L’iniziativa, inserita nel programma di “Smeralda Holding per il territorio”, fino alla fine di febbraio ha offerto ai cittadini residenti ad Arzachena e Olbia la possibilità di effettuare gratuitamente visite di controllo al fine di prevenire l’eventuale insorgenza di malattie o individuare possibili fattori di rischio, così da poter intervenire tempestivamente modificando comportamenti e stili di vita.

Un vero e proprio boom di richieste dei cittadini residenti nei Comuni di Arzachena e Olbia che ha spinto Smeralda Holding, società del Gruppo Qatar Holding, ad allungare la durata dell’iniziativa. Inizialmente, infatti, era previsto circa un mese di visite di controllo gratuite, dal 17 gennaio al 19 febbraio ma, a seguito della grande richiesta da parte della cittadinanza, si è deciso di terminare l’attività alla fine di febbraio e di accogliere 200 richieste in più rispetto alle 300 che erano state preventivate.

Dopo aver lanciato lo scorso dicembre le nuove edizioni dei corsi di lingue, tennis e golf per bambini e adulti, il programma “Smeralda Holding per il territorio” si è quindi arricchito di questo nuovo progetto denominato “Le Settimane gratuite della Prevenzione”, che ha avuto l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad un tema di fondamentale importanza per la salute. Grazie alle visite di controllo, quindi, circa 500 persone hanno potuto informarsi per prevenire l’eventuale insorgenza di malattie o individuare possibili fattori di rischio.

L’attività si è svolta tutti i giorni, domeniche escluse, nell’ambulatorio dei Servizi Medici a Porto Cervo. Le visite sono state finalizzate alla prevenzione di neoplasie mammarie, Ictus, melanoma, accidenti cardiovascolari e ipertensione, diabete e obesità, tumore alla prostata. Oggi la letteratura scientifica dimostra, infatti, che un’adeguata attività di prevenzione è in grado di ridurre l’incidenza delle malattie e il tasso di mortalità e che altrettanta importanza riveste in tal senso la diagnosi precoce. Ci sono malattie e determinate tipologie di tumore che si possono in parte prevenire e alcuni studi confermano che quasi l’80% dei casi di malattie cardiache e gli ictus possono essere evitabili se le persone sono disposte a modificare per tempo il proprio stile di vita.

“Siamo assolutamente soddisfatti del successo di questa iniziativa con la quale abbiamo cercato di dare un supporto concreto alla nostra comunità sostenendo i costi di esami e visite – ha dichiarato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding –. L’apprezzamento mostrato dalle persone rappresenta per noi una conferma e uno stimolo a proseguire con nuove iniziative sul tema della salute e del benessere, mantenendo alta l’attenzione su abitudini, comportamenti e stili di vita che possono aiutarci ad avere una migliore qualità della vita”.