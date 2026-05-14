Ville Jacques Couëlle, soddisfatto il Consorzio Costa Smeralda

Il vicepresidente del Consorzio accoglie bene le novità per le Ville Jacques Couëlle

“Il Consorzio Costa Smeralda accoglie con grande soddisfazione l’assegnazione al Comune di Arzachena delle Ville Jacques Couëlle di Monti Mannu”. Una nota mostra la soddisfazione per le novità annunciate dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, sull’area destinata a ospitare il primo Museo della Costa Smeralda.

Il vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda

““Esprimiamo grande apprezzamento per la conclusione di un iter articolato e significativo che l’Amministrazione Comunale ha portato avanti con determinazione, restituendo alla collettività un bene di straordinario valore – commenta il vicepresidente del Consorzio, Mario Ferraro -. Le Ville Jacques Couëlle rappresentano una delle espressioni più autentiche della visione architettonica che ha reso la Costa Smeralda un luogo riconosciuto nel mondo, grazie alla capacità di coniugare natura, paesaggio e architettura in modo unico”.

“Il progetto del primo Museo della Costa Smeralda -continua – rappresenta un’importante opportunità per promuovere il patrimonio culturale, artistico e identitario di questo territorio, arricchendone ulteriormente l’offerta. Siamo certi che il Comune di Arzachena saprà valorizzare questo luogo simbolico, facendone un punto di riferimento capace di raccontare la straordinaria storia della Costa Smeralda e di tramandarla alle future generazioni”.

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