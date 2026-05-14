Arzachena, scambio culturale in Comune col progetto Erasmus

Il Comune di Arzachena accoglie gli Erasmus

L’amministrazione comunale di Arzachena ha celebrato un importante momento di apertura internazionale col progetto Erasmus a Palazzo Ruzittu. Il sindaco Roberto Ragnedda e l’assessore alla Pubblica istruzione, Michele Occhioni, hanno accolto ufficialmente una delegazione di studenti e docenti provenienti dalla Romania, sottolineando il valore della cooperazione educativa tra i popoli europei.

La visita riguarda nello specifico gli allievi del liceo Psico-Pedagogico “Mircea Scarlat” di Alexandria, città capoluogo della provincia di Teleorman. La presenza della delegazione straniera in Sardegna è legata a un gemellaggio strutturato con l’Istituto Superiore Falcone e Borsellino di Palau-Arzachena, una collaborazione nata e sviluppata nell’ambito del programma europeo Erasmus.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di arricchire il percorso formativo dei giovani partecipanti attraverso il confronto diretto con realtà scolastiche e sociali differenti. Durante l’incontro a Palazzo Ruzittu, le autorità locali hanno ribadito il sostegno del Comune alle politiche di scambio culturale, evidenziando come queste esperienze rappresentino uno strumento fondamentale per la crescita dei futuri cittadini europei. L’evento conferma la centralità di Arzachena come nodo attivo nei progetti di mobilità internazionale dedicati all’istruzione.

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