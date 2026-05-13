Le previsioni del meteo del 14 maggio a Olbia e in Gallura

Il meteo di Olbia e della Gallura.

Cosa dicono le previsioni del meteo a Olbia e in Gallura? Domani ci attende una giornata caratterizzata da una variabilità meteorologica piuttosto marcata. Durante le ore diurne, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di assistere a fenomeni di pioggia leggera. Nonostante la probabilità di pioggia durante il giorno sia contenuta al 30%, è consigliabile tenere un ombrello a portata di mano, specialmente se si prevedono attività all’aperto.

Le temperature rimarranno gradevoli, tipiche della metà di maggio: la massima toccherà i 21°C, offrendo una sensazione di calore moderato, mentre la minima scenderà fino a 12°C durante la notte. L’umidità si attesterà intorno al 59%, un valore che garantirà un comfort climatico discreto. Attenzione particolare va rivolta all’indice UV, che raggiungerà un valore pari a 8; questo richiede una protezione solare adeguata per chi si espone al sole nelle ore centrali.

Il vento soffierà da ovest con una velocità di 17 mph, contribuendo a mantenere l’aria frizzante lungo le zone costiere. Per la serata, la situazione tenderà a migliorare sensibilmente: il cielo diventerà sereno, permettendo una notte stellata, sebbene la probabilità di precipitazioni residue rimanga leggermente più alta al 35%. In sintesi, un giovedì dinamico che invita alla prudenza sotto il profilo delle piogge, ma che regalerà ampi spazi di sereno.

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