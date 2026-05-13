Olbia ricorda Gabriele, scomparso a soli 17 anni in un incidente

Il ricordo di Gabriele Pattitoni.

Il 10 maggio del 2024 un tragico incidente si è portato via Gabriele Pattitoni, un ragazzo di soli 17 anni. In città nessuno si è dimenticato quel dannato giorno che ha spezzato una così giovanissima vita. Il sorriso di Gabriele, infatti, è rimasto infatti nel cuore di tutti.

Ci sarà una messa il 16 maggio per ricordare il 17enne scomparso nel tragico sinistro tra via Fidia e via Euclide, nella zona di via Veronese. La tragedia ha colpito non solo il quartiere ma tutta la città, che ha dovuto dare l’ultimo saluto all’adolescente. La messa in suo ricordo nel secondo anniversario della sua scomparsa si terrà nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, alle ore 19.

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