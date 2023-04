Berchidda dice addio a Maria Crasta, aveva 90 anni

Lutto a Berchidda per la scomparsa di Maria Crasta.

In questi giorni, la comunità di Berchidda ha pianto la perdita di una delle figure più rispettate e amate del paese, Maria Crasta. La signora era da qualche tempo ospite della casa di riposo Maria Bambina, ma il suo ricordo rimarrà indelebile nella memoria delle persone che l’hanno conosciuta. Per diverse generazioni, Maria è stata un punto di riferimento, un’ancora di salvezza in tempi difficili e una fonte di amore, affetto e gentilezza in ogni momento.

La sua personalità radiosa e il suo sorriso caloroso hanno saputo conquistare ogni persona che le si avvicinava, un esempio per tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrarla. Con la sua scomparsa, avvenuta mercoledì scorso, Maria lascia un vuoto incolmabile nella vita di tanti che l’hanno amata, ma allo stesso tempo un’eredità preziosa, fatta di valori autentici e semplici che difficilmente potranno essere dimenticati. La benedizione della salma è avvenuta giovedì pomeriggio, alle ore 15, nella casa di riposo.

