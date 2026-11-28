Tore Berria nominato nuovo Capitano della Compagnia Barracellare

La comunità di Berchidda accoglie con soddisfazione la nomina di Tore Berria a nuovo capitano della Compagnia barracellare. Un incarico di rilievo per la sicurezza e la gestione del territorio comunale. L’assegnazione del ruolo segna un passaggio significativo per un organismo fondamentale nella prevenzione dei rischi ambientali, nella vigilanza rurale e nella costante tutela del patrimonio pubblico e privato del paese.

Il nuovo capitano

La guida della Compagnia richiede infatti un forte senso del dovere, equilibrio e una profonda conoscenza della realtà locale. Qualità riconosciute al nuovo Capitano per garantire continuità ed efficienza alle attività di presidio svolte quotidianamente sul campo. L’auspicio dell’intero ente è che il nuovo corso operativo possa consolidare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra i barracelli, le istituzioni e i cittadini.

“A nome dell’intera Amministrazione comunale porgo a Tore Berria i più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico”, dichiara il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu. “Si tratta di una responsabilità che richiede equilibrio e dedizione al servizio della comunità. Qualità che la nostra realtà territoriale gli riconosce e apprezza profondamente. Sotto la sua guida, la Compagnia barracellare continuerà a operare con competenza e senso civico nella salvaguardia del nostro territorio, portando risultati e soddisfazioni a tutto il paese”.

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