Lebonski Park diventa anche un film.

Non solo musica su disco, ma anche grande schermo. Il progetto Lebonski Park Live 26, del live di Salmo che si è tenuto in estate ad Arzachena, si espande e diventa ufficialmente un film. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Lebonski 360, svelando i dettagli di un’operazione che unisce discografia, cinema ed esclusività per i fan più affezionati.

La presentazione a Milano.

La pellicola dell’evento di Salmo verrà presentata in anteprima assoluta a Milano il prossimo 14 dicembre. Tuttavia, i biglietti per assistere alla proiezione non seguiranno i tradizionali canali di vendita: l’unico modo per assicurarsi un posto in sala sarà infatti tentare la fortuna attraverso un concorso a premi legato al formato fisico dell’album.

L’iniziativa è strettamente vincolata all’acquisto del vinile giallo autografato di Lebonski Park Live 26. Per accedere all’estrazione, gli interessati devono completare l’ordine del disco nella finestra temporale compresa tra il 23 novembre e le ore 12:00 del 30 novembre. Subito dopo la chiusura delle vendite valide per il concorso, tra il 30 novembre e il 1° dicembre, gli acquirenti riceveranno una comunicazione all’indirizzo e-mail utilizzato in fase d’ordine, contenente il link a un apposito modulo di iscrizione. Questo form andrà poi compilato tassativamente entro le ore 12:00 del 3 dicembre, inserendo i propri dati anagrafici, il numero d’ordine dell’acquisto e i riferimenti della persona scelta come accompagnatore.

Il concorso.

L’organizzazione ha tenuto a precisare che la partecipazione al contest non comporta alcun sovrapprezzo rispetto al normale costo del vinile. Il regolamento impone inoltre che il concorso sia riservato esclusivamente ai maggiorenni e consente una sola iscrizione per persona, associata a un singolo indirizzo di posta elettronica.

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Una volta chiusa la fase di registrazione, si procederà all’estrazione finale: i fortunati vincitori avranno diritto a due ingressi ciascuno per vivere in prima persona la proiezione milanese del 14 dicembre. Per chi desidera esserci, il conto alla rovescia per assicurarsi il vinile e tentare la sorte è già iniziato.

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