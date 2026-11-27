Calcio, Bangkok incorona Marco Leon Balata e Sebastiano Doneddu.

Un trionfo storico per il calcio giovanile sardo arriva direttamente da Bangkok, in Thailandia. I giovani talenti Marco Leon Balata di Olbia e Sebastiano Doneddu di Bitti, entrambi cresciuti nel Sant’Antonio Calcio – Settore giovanile, si sono laureati campioni nella categoria Under 13 alla Barça Asia Pacific Cup 2026. Scendendo in campo con la maglia del Team Italia, i due atleti hanno conquistato il trofeo internazionale battendo in una finale memorabile proprio i padroni di casa del Barça.

Questo prestigioso successo sportivo premia la costanza, la dedizione e la passione dei due ragazzi, capaci di imporsi in un torneo giovanile di altissimo livello tecnico e di portare il nome del calcio isolano alla ribalta internazionale. Una vittoria che rappresenta un motivo di grande vanto non solo per i rispettivi comuni d’origine, ma per tutta la comunità gallurese e per la Sardegna intera.

Subito dopo la vittoria, il Comune di Sant’Antonio di Gallura ha voluto celebrare pubblicamente l’impresa dei due giovani calciatori, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport per tutto il territorio. “L’Amministrazione Comunale si congratula con Marco Leon Balata di Olbia e Sebastiano Doneddu di Bitti, giovani atleti del Sant’Antonio Calcio – Settore Giovanile” hanno dichiarato ufficialmente il sindaco, il vicesindaco e assessore allo sport insieme a tutta la giunta. “Un risultato straordinario, frutto di impegno, sacrificio e passione per lo sport. Avete portato in alto il nome della nostra società, della Sardegna e delle vostre comunità. Siamo orgogliosi di voi! Congratulazioni anche alle famiglie, agli allenatori, ai dirigenti e a tutta la Società sportiva Sant’Antonio Calcio Settore Giovanile per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in questi anni.”

Il trionfo nella capitale thailandese segna così una pagina indimenticabile per il Sant’Antonio Calcio, una realtà dilettantistica che continua a distinguersi per la capacità di formare giovani promesse e di accompagnarle verso traguardi sportivi di assoluto prestigio.

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