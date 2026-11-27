Il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 novembre, si prospetta all’insegna di un tempo variabile in Gallura, con un sabato caratterizzato da nuvole e possibili rovesci, seguito da un miglioramento più deciso nella giornata di domenica.

A Olbia e nei principali centri del territorio le temperature si manterranno su valori tipicamente autunnali, con minime intorno ai 7-9 gradi e massime comprese tra i 15 e i 16 gradi.

Sabato 28 novembre sarà la giornata più incerta. La mattinata potrebbe essere accompagnata da nuvolosità e qualche precipitazione, soprattutto nelle prime ore. Nel corso del pomeriggio è invece atteso un graduale miglioramento, con schiarite e maggiori spazi di sole. Le temperature non supereranno i 15 gradi.

Domenica 29 novembre dovrebbe regalare condizioni decisamente più favorevoli. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite e una maggiore presenza del sole. Le temperature raggiungeranno i 16 gradi nelle ore centrali, mentre la sera tornerà a farsi sentire il freddo.

Come vestirsi nel weekend

Per chi ha in programma passeggiate, appuntamenti all’aperto o qualche gita nel territorio gallurese, il consiglio è di vestirsi a strati. Meglio avere con sé una giacca impermeabile o un ombrello per sabato mattina, senza rinunciare a un abbigliamento più pesante per le ore serali. Domenica sarà invece una giornata più adatta alle attività all’aperto, ma attenzione alle temperature fresche, soprattutto al mattino presto. Il fine settimana offrirà quindi un sabato un po’ capriccioso e una domenica più luminosa: un’occasione per godersi la Gallura, approfittando delle schiarite dopo le possibili piogge.

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