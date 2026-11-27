Il funerale di Augusto Navone domani mattina.

Si terranno domani, sabato 28 novembre alle ore 11, presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo a Olbia, i funerali di Augusto Navone, ex presidente dell’Amp di Tavolara scomparso improvvisamente ieri. Il corteo funebre partirà dall’abitazione dell’estinto, situata in via Piccola 13.

Biologo marino, uomo di cultura e sportivo, Augusto Navone è stato per anni lo storico direttore dell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, contribuendo a renderla un modello di tutela ambientale riconosciuto a livello internazionale. Oltre all’impegno scientifico e ambientalista, ha avuto un ruolo attivo nella vita amministrativa di Olbia.

Fu consigliere comunale e assessore alle Finanze e al Commercio negli anni Novanta, nel 2021 tornò in politica guidando la “Grande Coalizione” civica e di centrosinistra come candidato sindaco, sfiorando la vittoria contro Settimo Nizzi con quasi il 48% dei voti.

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