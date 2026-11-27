La vicenda di Cala Finanza.

Da Cala Finanza ok lo sgombero delle strutture prefabbricate attorno a Villa Joy. Una notizia che per l’assessore regionale all’Urbanistica, Francesco Spanedda, è un passo positivo, ma non basta a chiudere la vicenda di Cala Finanza. In vista dell’udienza del 15 dicembre al Tar Sardegna sul ricorso presentato dalla società Tavolara Bay contro la revoca dell’autorizzazione unica Zes, l’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda interviene per ribadire la ferma opposizione della Giunta, rivendicando la competenza primaria dell’Isola ed escludendo qualsiasi corsia preferenziale o variante urbanistica imposta dall’alto.

Le dichiarazioni.

“Accogliamo con favore la rimozione delle strutture prefabbricate nell’area circostante Villa Joy, ma questo non esaurisce la vicenda di Cala Finanza. Le notizie riportate dalla stampa in vista dell’udienza del 15 dicembre davanti al TAR Sardegna, sul ricorso della società Tavolara Bay contro la revoca dell’autorizzazione unica ZES, rendono necessario ribadire le ragioni dell’opposizione espressa dalla Regione sin dalle prime fasi del procedimento”.

Così l’assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, interviene sugli ultimi sviluppi della vicenda di Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo.

“Abbiamo contestato nel metodo e nel merito l’utilizzo di uno strumento nato per favorire gli insediamenti produttivi per scardinare le norme urbanistiche ed edilizie, superando i pareri negativi degli enti competenti. La Sardegna ha competenza primaria in materia urbanistica e non può accettare varianti imposte da terzi”, continua Spanedda.

L’assessore spiega che “il tema non è la quantità di volume edificato, ma il rispetto delle regole, delle procedure e delle competenze pubbliche. L’introduzione di una variante che cambia la destinazione di un territorio da zona H di massima tutela a zona turistica non è vietata in assoluto, ma deve seguire regole di confronto e procedure chiare, che devono valere per chiunque sia il proponente, senza corsie privilegiate”.

“La Regione – conclude l’esponente della Giunta – ha esercitato fin dal principio le proprie responsabilità, opponendosi alla decisione del Governo e attivando gli strumenti giuridici a sua disposizione. Nel pieno rispetto del ruolo della magistratura amministrativa, continueremo a sostenere le nostre ragioni. Non accettiamo che vi sia una compressione delle prerogative della Regione attraverso un superamento della pianificazione regionale. Le regole si rispettano, vale per tutti”.

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