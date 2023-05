Manca il medico di base a Berchidda.

La mancanza di un medico di base a Berchidda sta causando seri disagi ai cittadini. Dopo il pensionamento del dottore in carica, avvenuta lo scorso 29 aprile, i pazienti sono costretti a spostarsi nei paesi vicini per ricevere le cure necessarie. Tra questi, figura il paese di Oschiri, dove è rimasto attivo solo un medico. Tuttavia, anche questa situazione rischia di compromettere l’assistenza medica, poiché alcune settimane fa un altro medico è andato in pensione.

I residenti di Berchidda sono ora costretti a percorrere lunghi chilometri per raggiungere il medico più vicino, con ovvie difficoltà per anziani e persone con problemi di mobilità. Inoltre, la mancanza di un medico di base rappresenta un serio problema per le emergenze mediche: senza un professionista a disposizione, i soccorsi potrebbero arrivare troppo tardi.

La situazione ha suscitato le preoccupazioni dei cittadini e delle autorità locali, che si stanno mobilitando per trovare una soluzione al problema. Nel frattempo, l’unico medico rimasto attivo a Oschiri cerca di far fronte alle esigenze di tutti i pazienti che si rivolgono a lui, ma la situazione è critica e richiede un intervento tempestivo e adeguato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui