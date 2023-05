Oggi i fuochi d’artificio a Olbia per San Simplicio

Oggi le bandiere e i fuochi daranno inizio ai cinque giorni di festa a Olbia per la festa di San Simplicio che si concluderà il 15. La prima giornata di festa comincerà alle 17 col raduno delle bandiere ex voto che, accompagnate dalla Banda musicale “F. Mibelli”, sfileranno fino al Comitato desteggiamenti San Simplicio in via Piacenza 7.

Al termine della cerimonia della benedizione delle medaglie, il corteo raggiungerà l’abitazione del presidente Giovanni Varrucciu in via Cosimo Dei Medici 23. Qui verranno resi gli onori alla bandiera di San Simplicio. La sfilata proseguirà per la Basilica di San Simplicio secondo un preciso percorso. Via Barcellona, viale Aldo Moro, Corso Umberto, via San Simplicio e via Gabriele D’Annunzio

Si arriverà poi alla Basilica di San Simplicio per la messa che comincerà alle 19. Alle 21:30 sul lungomare di via Redipuglia ci sarà l’atteso spettacolo di fuochi d’artificio. Un segnale evidente dell’avvio dei festeggiamenti: il fischio d’inizio per san Simplicio 2023.

