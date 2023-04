I Guano Padano tra i protagonisti del Time In Jazz di Berchidda

I Guano Padano protagonisti del Time In Jazz.

Una miscela vibrante di stili e sonorità in cui si fondono rock, country, blues, tex-mex, surf, improvvisazioni jazz e atmosfere da western alla Morricone. È la formula che fa dei Guano Padano una delle proposte più originali della scena musicale italiana degli ultimi tre lustri.

Il trio di Alessandro “Asso” Stefana (chitarra), Danilo Gallo (basso) e Zeno De Rossi (batteria) è un altro fiore all’occhiello dell’edizione numero trentasei di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu tra la sua Berchidda (Ss) e le altre piazze del nord Sardegna lungo le quali si snoderà dall’8 al 16 del prossimo agosto: tra i protagonisti, i già annunciati Eivind Aarset col suo quartetto, la cantante Serena Brancale, Roberto Ottaviano con Rob Luft, e il cast del progetto “Good Old Boys Grand Orchestra”, ovvero i Colle der Fomento, Kaos e Dj Craim e il quartetto La Batteria.

I Guano Padano si formano nel 2007 e debuttano due anni dopo con l’omonimo album, che vede le collaborazioni di Gary Lucas, Chris Speed, Bobby Solo e Alessandro Alessandroni. Pubblicato nel 2012, anche il secondo disco, “2”, si avvale di partecipazioni di prestigio come quelle di Mike Patton, Marc Ribot e Paul Niehaus. Ispirato all’omonima antologia di scrittori statunitensi curata da Elio Vittorini, nel 2014 esce “Americana”, mentre è del 2017 la partecipazione dei Guano Padano all’album di Sam Amidon “The Following Mountain”. Del 2021 è invece la testimonianza discografica più recente, l’EP “Back and forth”, impreziosito nel brano di apertura dal contributo di Bill Frisell.

A Time in Jazz i Guano Padano sono attesi in una delle quindici tappe “in decentramento” del festival: per scoprire quale, occorre aspettare fino al 21 di questo aprile, quando il cartellone completo verrà presentato ufficialmente a Berchidda in una giornata che, oltre alla conferenza stampa (che si terrà per la prima volta in 35 anni di Time in Jazz proprio nel paese ai piedi del Limbara), prevede altri appuntamenti.

Nel frattempo, va avanti su Vivaticket la prevendita degli abbonamenti a prezzi speciali – 90 euro per l’intero e 80 euro per il ridotto (le riduzioni riguardano gli over 65 e chi ha meno di 26 anni) – per le cinque serate di concerti in programma dall’11 al 15 agosto sul “palco centrale” del festival, quello allestito nella piazza del Popolo a Berchidda; dopo l’annuncio del cartellone completo, il prezzo sarà invece di 110 euro per gli interi e 100 per i ridotti.

Per informazioni, la segreteria del festival risponde al numero 320 38 74 963 e all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it. Aggiornamenti e altre notizie sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Telegram di Time In Jazz.

La trentaseiesima edizione del festival Time in Jazz è organizzata dall’omonima associazione culturale con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Comunità Montana Monte Acuto e delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri che aderiscono al festival, con il contributo di Fondazione di Sardegna, Gruppo Unipol, Banco di Sardegna, Corsica Ferries–Sardinia Ferries, Fondazione Raul Gardini e Novamont, e con la collaborazione di Rau Arte Dolciaria, distilleria Lucrezio R., Consorzio Porto Rotondo, Scuola Holden, Qobuz e Biorepack. Media partner Radio Monte Carlo, radio ufficiale del festival, Spotify e Spreaker. Time in Jazz fa parte dell’Associazione I-Jazz, del progetto GreenFEST e di Jazz Takes The Green, la rete dei festival jazz ecosostenibili.

