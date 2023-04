Il vermentino Campianatu di Arzachena celebrato al Vinitaly

Al Vinitaly l”enologo Andrea Pala firma Campianatu di Arzachena, il miglior vermentino di Gallura prodotto in Sardegna. Il vino ha stupito i giudici internazionali, è tra i quattro migliori dell’isola con 95 punti. Lo ha decretato 5StarWines-The Book, la selezione enologica che il Vinitaly organizza ogni anno in collaborazione con Assoenologi. Ha assegnato il punteggio di 95 punti all’annata 2021 del Vermentino Superiore Docg prodotto dalle Tenute Campianatu.

Un punteggio altissimo, a soli due punti dalla migliore etichetta italiana (Costa d’Amalfi doc “Furore bianco Fiorduva 2021” cantina Marisa Cuomo). Che fa del vermentino Campianatu anche il migliore vino in assoluto dell’isola insieme ad altre tre etichette: il Mandrolisai Doc Rosso Domo 2020 (Famiglia Demelas); la Vernaccia di Oristano Doc 2013 (Famiglia Orro di Davide Orro) e la Vernaccia di Oristano Doc Riserva Per Te 2002 (Silvio Carta).

L’enologo Andrea Pala

Il Vermentino Campianatu (che ha ottenuto anche 92 punti con l’annata 2020) porta la firma dell’enologo Andrea Pala, classe 1986, apprezzato a livello nazionale. Che vanta collaborazioni importanti sia in Italia che all’estero. Già vincitore di numerosi premi, Pala, si conferma uno dei migliori interpreti del Vermentino di Gallura e anche di altri vermentini, come quello della Maremma che realizza per l’azienda Guido Fendi.

Il luogo di produzione del Vermentino Campianatu è nel cuore della Costa Smeralda. La vigna, il cui nome deriva dall’omonima valle, si estende per 5 ettari coltivati esclusivamente con Vermentino. Si trova nei pressi del Golfo di Cannigione da dove provengono costanti brezze marine ricche di iodio che contribuiscono a formare una situazione pedoclimatica unica. Che dona al vino quelle caratteristiche dal sapore Mediterraneo.

Il risultato è straordinario: dal colore giallo paglierino brillante, all’olfatto presenta profumi di frutta a polpa bianca uniti a lievi note agrumate, al gusto è fresco, fragrante e sapido con ritorni di erbe aromatiche e gelsomino. Il finale è lungo con ampia sensazione vellutata e contemporaneamente una sensazione minerale che completa il bouquet.

